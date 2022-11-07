Париж, 7 ноября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Еврокомиссия направила Вашингтону письменное требование изменить ряд пунктов закона о сокращении инфляции в США для защиты европейских производителей. Об этом 7 ноября сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала BFM Business.

Инфляция

Как отметил Бретон, выделение $370 млрд на привлечение производства на территорию США и создание рабочих мест, «нарушает правила честной конкуренции» и противоречит нормам Всемирной торговой организации. По его словам, Евросоюз примет ответные меры, чтобы защитить своих производителей.

Для разработки ответа две недели назад создали группу специалистов, работающих на высоком уровне между Белым домом и Еврокомиссией.

«Либо они (США. — Ред.) изменят эти пункты, либо нам придется поднять этот вопрос на уровне ВТО и мы рассмотрим ответные меры», — подчеркнул еврокомиссар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бретон заявлял что европейские правительства и компании должны осознать, что Китай является соперником ЕС, и быть бдительными, одобряя инвестиции Пекина в европейскую экономику.