Вашингтон, 7 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Человечество на полном ходу мчится в климатический ад. Такое заявление сделал Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии климатической конференции COP27 в Египте.

Chatham House Антониу Гутерриш

Он подчеркнул, что продолжает рост глобальная температура, а Земля приближается к переломному моменту, когда уже вспять повернуть климатический хаос не получится.

«Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе», — громко заявил Гутерреш.

Спасти ситуацию, по его мнению, сможет заключение Пакта климатической солидарности. Подпись под ним должны поставить все развитые и развивающиеся страны. Проект документа предусматривает сохранение уровня глобального потепления в пределах полутора градусов при условии сокращения выбросов уже в этом десятилетии. А более богатые государства и мировые финансовые институты должны помочь развивающимся странам более быстро перейти на возобновляемые источники энергии.

Ответственность за подписание вышеуказанного Пакта Антониу Гутерреш возложил на Китай и США.