Херсон, 7 ноября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Автомобиль охраны депутата Государственной думы Александра Бородая подорвался на мине в Херсонской области. Видеозапись инцидента 7 ноября опубликовал военный корреспондент Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Взрыв

Журналист следовал в автоколонне вместе с политиком. На показанных им кадрах видно, что на впереди ехавший внедорожник охраны депутата искарёжен взрывом. У него выбиты стекла.

«Нам еще повезло. Кому-то там не очень повезло», — сказал Бородай.

По его словам, дорога заминирована французскими противотанковыми минами HPD-2A2. Взрывное устройство может поражать бронетехнику и опасна для гражданского населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стягивании вооруженных сил бывш. УССР на херсонском направлении. В частности, специалисты заметили большое количество танков и бронеавтомобилей.