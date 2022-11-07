Киев, , 15:29 — REGNUM Посол б. УССР в США Оксана Маркарова заявила, что папа римский Франциск невнимательно читал произведения русского писателя Федора Достоевского. Об этом дипломат написала в соцсети.

Папа Римский Франциск Long Thiên

«Наверное, папа римский как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивился бы жестокости русских», — написала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, папа римский рассказал о высокой оценке гуманизма русского народа. По его словам, достаточно подумать о писателе Федоре Достоевском, который, по его мнению, до сих пор вдохновляет всех на христианство. Также понтифик признался в любви к русскому народу и народу б. УССР.

Читайте ранее в этом сюжете: Папа Римский назвал великим русский народ и признался, что любит его