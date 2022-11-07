Вашингтон, 7 ноября, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Самым мрачным для президента США Джо Байдена может стать день выборов в Конгресс США. Уверен обозреватель Даниэль Фридрих Штурм, о чем он высказался в статье для газеты Welt.

Сс) Gage Skidmore Джо Байден

Американский лидер, по мнению Штурма, может потерять лояльное большинство в обеих палатах, а из-за всеобщего разочарования политикой Белого дома основные посты в законодательной власти займут сторонники экс-президента США Дональда Трампа.

«Почти каждый американец чувствует дыру в кошельке из-за бензоколонки, аренды жилья и продуктов», — отмечает в своем материале обозреватель, подчеркивая, что это сильно бьет по настроению граждан.

Штурм полагает, что источником множества проблем в США кроется в собственном государственном устройстве, так как американцы зачастую голосуют в попытке предотвратить неминуемую гибель страны, предоставляя оппозиционной партии больше власти. Об убеждениях тут и речи быть не может.

«Еще большую тревогу вызывает то, что США де-факто являются однопартийным государством», — добавляет журналист.

Он отмечает, все настолько к этому привыкли, что уже обе лидирующие партии отодвинули агитацию на второй план, тем самым снизив желание избирателей участвовать в выборах. А еще больше всем надоели пустые обещания Байдена о борьбе за душу нации и объединения Америки.

Выборы в Конгресс США пройдут уже завтра, 8 ноября. В рамках основного дня голосования на промежуточных выборах в обе палаты парламента, где будут избраны все 435 членов палаты представителей и 35 из сотни сенаторов.