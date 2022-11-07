Военкор Сладков сообщил о смерти генерала Виктора Золотухина
Москва, 7 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Скончался генерал Виктор Золотухин, командовавший российскими войсками в ходе Второй чеченской кампании. Об этом 6 ноября сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
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По его словам, генерал скончался 6 ноября.
«Он был уже на пенсии, хотя в отличной форме и крепости духа. Хорошо, что мы успели снять Виктора Николаевича в фильме «Операция Аргун», — отметил журналист.
По словам Сладкова, он познакомился с генералом в 1999 году во время освещения событий в Чечне.
Золотухин — кавалер Золотого Почетного знака «Общественное признание».