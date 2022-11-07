Белгород, , 14:46 — REGNUM Город Грайворон Белгородской области, находящийся около границы б. УССР, попал под обстрел. Об этом 7 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

После обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Он напомнил, что Грайворон расположен у границы с Сумской и Харьковской областями. По словам губернатора, пострадавших нет, однако в городе нет электричества.

«Осколками снаряда поврежден трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе», — написал чиновник в Telegram-канале.

По его словам, на место обстрела выехали сотрудники оперативных и аварийных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября под обстрел боевиков попало село Козинка Грайворонского городского округа.

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