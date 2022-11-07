Киев, , 14:41 — REGNUM Сообщения о якобы «высоких и бесполезных» потерях людей и боевой техники у 155-й морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) не соответствует действительности. Говорится в официальном заявлении Минобороны РФ.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в рамках участия в специальной военной операции (СВО) более чем за десять суток потери этой бригады не превысили 1% боевого состава и 7% ранеными. Кроме того, значительная часть бойцов уже вернулась в строй.

«Потери противника по линии боевого соприкосновения бригады в среднем составляют семь к одному, а на отдельных участках девять к одному в людях и технике», — цитирует заявление Минобороны РФ ТАСС.

Морпехи 155-й бригады ТОФ ведут активное наступление на угледарском направлении. За это время они продвинулись до пяти километров в глубину оборонительной позиции войск бывш. УССР и работавших на них иностранных наемников.

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