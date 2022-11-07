Киев, , 14:29 — REGNUM Глава минобороны б. УССР Алексей Резников заявил о получении Киевом системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и Aspide. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

ЗРК NASAMS Soldatnytt

«Системы NASAMS и Aspide прибыли на Украину!» — написал он.

NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

Aspide — семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей, разработанное компанией Selenia.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам рассказал, что американские власти отправили киевскому режиму восемь зенитных ракетных комплексов NASAMS.

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