Киев, , 14:18 — REGNUM Лишить противника сна и ощущения безопасности. С такой целью против боевиков ВСУ российские танкисты применяют ночью тактику «беспокоящий огонь». О деталях в материале из зоны специальной военной операции (СВО) рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Прежде чем нанести удар, танкисты собирают данные при помощи беспилотника с прибором ночного видения. А ночью, к слову, танк не видно, зато очень хорошо слышно. После выстрела техника стремительно покидает позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Поэтому, как подчеркнул военнослужащий НМ ДНР с позывным Круглый, танкисты работают с закрытой позиции по наводке беспилотника.

Ранее ИА REGNUM рассказывало о геройстве российских солдат в зоне СВО. Так, лежащий в окопе военнослужащий дважды отбросил в сторону сброшенные на него гранаты ВСУ.