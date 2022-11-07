Киев, 7 ноября 2022, 14:18 — REGNUM Лишить противника сна и ощущения безопасности. С такой целью против боевиков ВСУ российские танкисты применяют ночью тактику «беспокоящий огонь». О деталях в материале из зоны специальной военной операции (СВО) рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Освобожденные территории СВО
Освобожденные территории СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Прежде чем нанести удар, танкисты собирают данные при помощи беспилотника с прибором ночного видения. А ночью, к слову, танк не видно, зато очень хорошо слышно. После выстрела техника стремительно покидает позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Поэтому, как подчеркнул военнослужащий НМ ДНР с позывным Круглый, танкисты работают с закрытой позиции по наводке беспилотника.

Ранее ИА REGNUM рассказывало о геройстве российских солдат в зоне СВО. Так, лежащий в окопе военнослужащий дважды отбросил в сторону сброшенные на него гранаты ВСУ.