Херсон, , 14:05 — REGNUM Вооруженные силы России (ВС РФ) отразили наступление батальонно-тактической группы ВСУ в Херсонской области. Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что поддержку российскими подразделениям в этот момент на Николаево-Криворожском направлении оказывала артиллерия. Противник отброшен на исходные позиции. Потери военнослужащих б. УССР составили более 110 человек личного состава, а также два десятка единиц техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стягивании вооруженных сил бывш. УССР на херсонском направлении. В частности, было замечено большое количество танков и бронеавтомобилей.