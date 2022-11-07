Бали, Индонезия, 7 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Индонезия надеется, что президент России Владимир Путин и лидер б. УССР Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали. Об этом заявил секретарь МИД Индонезии Сети Утама в ходе пресс-конференции, сообщает 7 ноября агентство ANTARA.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы хотим, чтобы лидеры всех стран, которых мы пригласили на саммит G20, присутствовали на нем лично», — сказал высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что его заявление касается и России, и б. УССР.

Отвечая на вопрос журналистов, примут ли Путин и Зеленский участие в мероприятиях саммита, Утама не сказал, кто из них будет присутствовать.

МИД Индонезии подтвердил участие в саммите только 17 глав государств.

Как ранее в понедельник сообщало ИА REGNUM, решение об участии президента России в саммите G20 будет принято до конца текущей недели. Саммит G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября.