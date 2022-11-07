Рим, 7 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. США и остальные страны НАТО допускают возможность начала мирных переговоров по урегулированию ситуации на территории б. УССР в случае, если ВСУ возьмут Херсон. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Как передает издание, неслучайно Вашингтон и НАТО подтвердили поставку Киеву партии ракет противовоздушной обороны (ПВО) против беспилотников.

Отмечается, что в Североатлантическом альянсе считают, что взятие Херсона ВСУ может изменить ход конфликта, так как он имеет стратегическое значение. После этого, по мнению США и НАТО, Киев может сесть за стол переговоров с Москвой на своих условиях.

Как заявила 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда готова к любым контактам в процессе переговоров по ситуации на территории б. УССР. Дипломат указала, что в ходе таких переговоров Россия будет исходить из учёта своих национальных интересов.

Также ИА REGNUM писало, что читатели британского издания The Daily Mail предложили лишить главу б. УССР Владимира Зеленского финансирования, чтобы вынудить Киев вернуться к переговорному процессу.