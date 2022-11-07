Москва, , 13:45 — REGNUM Умершим в квартире с плачущими детьми в Москве оказался 28-летний сын президента Федерации тхэквондо б. УССР Арда Саманба.

Полиция Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тело музыканта два дня пролежало в московской квартире рядом с плачущими детьми. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Предварительно, причиной смерти стала передозировка наркотиков.

К слову, полицию вызвали обеспокоенные соседи, которые услышали рев малышей. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в помещении также их мать.