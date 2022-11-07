Москва, 7 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Россия была и остается открытой к переговорам с властями б. УССР. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги России и Украины

«Мы неоднократно говорили, что российская сторона остается открытой для того, чтобы достигать свои цели переговоров», — подчеркнул спикер Кремля.

При этом Песков напомнил, что Москва неоднократно обращала внимание всех заинтересованных сторон на тот факт, что возможности для этого сейчас нет. Киев превратил в «вид закона не продолжение каких-либо переговоров с российской стороной».

Как сообщал ИА REGNUM, возможной спекуляцией может быть публикация в WSJ сообщений о закрытых контактах Кремля и Белого дома по вопросу урегулирования конфликта на территориях бывшего УССР.