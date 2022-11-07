Москва, , 13:32 — REGNUM Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 («Большой двадцатки») станет известно до конца текущей недели. Об этом заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято (о поездке на саммит. — Ред.)», — сказал он на брифинге.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября.

2 ноября президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 17 глав государств и правительств подтвердили участие в саммите «Большой двадцатки».

Как ранее передавало ИА REGNUM, Путин принял приглашение Видодо принять участие в саммите G20. Между тем, 16 сентября президент РФ отмечал, что его участие в этом мероприятии будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах.