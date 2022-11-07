Москва, , 13:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил до начала грядущей зимы представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Администрации президента РФ подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения указан до 1 декабря.

Также в перечне поручения главы государства отмечается, что правительству страны совместно с администрацией президента и камчатскими властями поручено до 1 февраля 2023 года обеспечить ежегодное проведение молодежного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае.

5 сентября Путин в ходе встречи с участниками форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке поддержал предложение возродить в стране движение «Юный натуралист».