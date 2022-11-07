Москва, 7 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до начала грядущей зимы представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Администрации президента РФ подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения», — говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения указан до 1 декабря.

Также в перечне поручения главы государства отмечается, что правительству страны совместно с администрацией президента и камчатскими властями поручено до 1 февраля 2023 года обеспечить ежегодное проведение молодежного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае.

5 сентября Путин в ходе встречи с участниками форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке поддержал предложение возродить в стране движение «Юный натуралист».