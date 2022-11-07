Путин поручил представить идеи создания молодежного экодвижения
Москва, 7 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил до начала грядущей зимы представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения, сообщается на сайте Кремля.
«Администрации президента РФ подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения», — говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения указан до 1 декабря.
Также в перечне поручения главы государства отмечается, что правительству страны совместно с администрацией президента и камчатскими властями поручено до 1 февраля 2023 года обеспечить ежегодное проведение молодежного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае.
5 сентября Путин в ходе встречи с участниками форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке поддержал предложение возродить в стране движение «Юный натуралист».