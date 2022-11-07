Вашингтон, 7 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уверен в достоверности сообщений в Wall Street Journal о якобы закрытых переговорах Кремля и Белого дома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нам нечего сказать по этой публикации. Много уток публикуют англосаксонские газеты», — отметил спикер Кремля в беседе с журналистами и предложил обратиться за комментариями в Белый дом или само издание.

Комментировать сообщения, которые могут быть абсолютной спекуляцией, как подметил пресс-секретарь президента РФ, не будучи уверенными в их правдивости невозможно.

Песков также подчеркнул, что российская сторона была и остается открытой к достижению своих целей путем переговоров. Однако в настоящее время, как неоднократно Москвой обращалось внимание, нет такой возможности, так как Киев в свою очередь, как подметил спикер Кремля, не намерен в них участвовать.

Как сообщал ранее ИА REGNUM, WSJ сообщила о контактах советника президента США Джо Байдена помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым по урегулированию конфликта на территориях бывшего УССР. Официальных подтверждений этой информации не было.