Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Внешняя политика США не изменится после ноябрьских выборов в Конгресс, считает сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

« Не следует ждать от победы республиканцев на выборах в конгресс, если она состоится, революции во внешней политике», — написал он в своем Telegram-канале.

Политик уверен, что курс на поддержку б. УССР продолжится, однако ее интенсивность и объем могут быть скорректированы. Пушков напомнил, что вся практическая деятельность по оказанию военной помощи остается в руках исполнительной власти, что равно — администрации президента США Джо Байдена.

Основной день голосования на промежуточных выборах в Конгресс состоится завтра, 8 ноября. Избираться будут все 435 членов палаты представителей, а также 35 из сотни сенаторов. Кроме того в штате Нью-Йорк состоятся выборы губернатора.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, в Госдуме спрогнозировали поражение демократов на выборах в США, а победа республиканцев, как считают во Франции, может подтолкнуть Киев к переговорам.