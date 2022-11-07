В Финляндии заверили в отсутствии планов размещать ядерное оружие в стране
Хельсинки, 7 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил об отсутствии планов страны размещать на своей территории ядерное оружие, передает финская государственная телерадиокомпания Yle.
«Хотя мы заранее не ставим никаких ограничений на наше членство в НАТО, Финляндия абсолютно не намерена приносить на свою землю ядерное оружие. И я не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает его нам», — сказал Ниинистё.
4 ноября президент Финляндии также отмечал, что Финляндия не планирует размещать на территории страны ядерное оружие НАТО. Между тем он отметил, что этот вопрос будет обсуждаться после того, как Хельсинки вступит в альянс.
Однако 26 октября газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности Финляндии сообщила, что подготовленный правительством страны законопроект о ее членстве в НАТО не исключает размещение ядерного оружия на ее территории.