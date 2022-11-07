Одесса, Бывш. УССР, , 12:40 — REGNUM В Одессе осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову, сообщило издание «Страна. ua».

Памятник Екатерине II в Одессе HOBOPOCC

«В Одессе продолжают атаки на памятники эпохе Российской империи. Сегодня набросили петлю на монумент полководца Александра Суворова», — говорится в сообщении.

Днем ранее стало известно, что в Одессе начались подготовительные работы по демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Как сообщало в тот же день ИА REGNUM, вокруг памятника установили ограждение в виде деревянного забора из-за многочисленных актов вандализма на монумент.

Памятник Екатерине II обливали краской, оставляли оскорбительные надписи. Кроме того, 2 ноября сообщалось, что неизвестные надели на монумент мешок и намотали веревку с петлей.