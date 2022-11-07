Мелитополь, , 12:33 — REGNUM Рубль станет единственной в обращении валютой в Запорожской области с 1 января 2023 года. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Украинские гривны

Он отметил, что таким образом прекратится функционирования бивалютной зоны, а гривна уйдет в историю.

К слову, еще в июне текущего года рубль начал вытеснять прошлую валюту и занимать лидирующую позицию. Такие же тенденции наблюдаются и в Херсонской области.