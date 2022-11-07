Севастополь, 7 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил раздающиеся в понедельник громкие звуки в городе проведением плановых учений мобилизованных на полигоне.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

«Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября ВСУ совершили атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, ВСУ тогда задействовали девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Атака была успешно отбита, пострадавших не было.