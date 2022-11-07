Псков, , 12:04 — REGNUM Покинувшая некоторое время назад родину телеведущая Ксения Собчак тем же способом вернулась в Россию. Как сообщает РЕН ТВ, знаменитость накануне вечером пересекла пешком границу в Псковской области. Предположительно, в этот момент ее сопровождал супруг режиссер Константин Богомолов.

Ксения Собчак Дарья Антонова © ИА REGNUM

О возвращении телеведущей на родину сообщает также РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Как сообщал ИА REGNUM, Ксения Собчак срочно покинула Россию 26 октября текущего года на фоне уголовного дела в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Тогда же появилась информация, что в ее подмосковном доме проходили обыски.