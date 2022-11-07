Энергодар, Запорожская область, , 11:56 — REGNUM Российские солдаты, призванные в рамках частичной мобилизации, усилили оборону вдоль берега Днепра в районе города Энергодар в Запорожской области.

Учения ВС РФ mil.ru

На передовых позициях они должны усилить уже существующую оборону, оборудовав вдоль берега фортификационные сооружения и огневые позиции.

«Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов всё нормально — у нас тепло, жалоб пока нет», — рассказал один из мобилизованных «РИА Новости».

Он добавил, что собирался стать участником спецоперации РФ по защите Донбасса еще до начала частичной мобилизации, однако не смог из-за разногласий в семье. Тогда он с близкими пришел к компромиссу, что пойдет служить, если призовут.

6 ноября ИА REGNUM писало, что на севере Запорожской области на фоне возможной попытки ВСУ предпринять попытки наступления создаются укрепрайоны.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. 31 октября президент страны Владимир Путин заявил о ее завершении. Тогда он отметил, что 260 тыс. человек из числа мобилизованных граждан не участвуют в спецоперации, а пока проходят соответствующую подготовку.