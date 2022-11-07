Одесса, Бывш. УССР, , 11:51 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в Одесской области. Это следует из данных онлайн-карт воздушных тревог минцифры б. УССР.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Утром также воздушная тревога объявлялась в трех областях страны — Полтавской, Харьковской и Днепропетровской, а ночью в Харьковской, Кировоградской и Черкасской. Известно, что тревога над Одессой была объявлена в 11.15.

Удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры б. УССР начались с 10 октября 2022 года. Об этом президент России Владимир Путин объявил в ходе оперативного совещания с Совбезом. Глава государства подчеркнул, что невозможно оставлять без ответа террористический акт на Крымском мосту, который был реализован спецслужбами б. УССР.