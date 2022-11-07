Сочи, Краснодарский край, , 11:31 — REGNUM Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

« Пострадавший 46-летний мужчина скончался», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома в Сочи обрушился накануне вечером. Предварительно, установлено, что на нем в момент ЧП находились трое. От полученных травм на месте скончался 60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались на месте. Еще один человек был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что по факту гибели людей при обрушении балкона в Сочи возбуждено уголовное дело.