Париж, 7 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Победа Республиканской партии США на грядущих выборах в Конгресс может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. Такое мнение выразил французский полковник в отставке Жак Огар.

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Он также указал, что при таком сценарии республиканцы могут и затормозить помощь Киеву, которую сейчас так активно предоставляет Вашингтон. Жак Огар указал, что на сегодняшний день уже и в Европе разделяются мнения относительно того, стоит ли оказывать помощь б. УССР.

«Если [б. УССР] столкнется с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров», — сказал он «РИА Новости».

Ранее ИА REGNUM писало, что читатели британского издания The Daily Mail предложили лишить главу б. УССР Владимира Зеленского финансирования, чтобы вынудить Киев вернуться к переговорному процессу.