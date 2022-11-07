Вашингтон, 7 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Проблемы в экономике станут главным фактором для американцев при голосовании на промежуточных выборах в Конгресс США. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ABC News совместно с The Washington Post.

Bjoertvedt Конгресс США

По данным результатов опроса, 80% опрошенных граждан США будут принимать решение на грядущих выборах, исходя из проблем в экономике. Для 77% опрошенных главным фактором при голосовании станет проблема инфляции в стране. Еще 75% будут учитывать проблему образования.

Опрос был проведет с 30 октября по 2 ноября среди 1005 американцев.

Выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября, на них будут избирать 435 членов Палаты представителей и треть Сената.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин спрогнозировал поражение Демократической партии США на грядущих выборах в Конгресс. По его мнению, по этой причине демократы начали обвинять Россию во вмешательстве в этот процесс.