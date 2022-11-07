Херсон, , 10:35 — REGNUM Под психотропными или наркотическими веществами идут в атаку солдаты 92-й бригады ВСУ на позиции ВС РФ в Херсонской области. Такое предположение сделал в интервью РИА Новости, выполняющий задачи на данном направлении российский военный.

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Мы неоднократно замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ», — пояснил боец.

Он добавил, что их батальон ведет боевые действия именно против 92-й бригады ВСУ. Российский военный привел в пример одну из последних атак, которая произошла пару дней назад. На активную стрельбу из автомата они будто не реагировали, и только спустя некоторое время вдруг осознавали, что находятся при смерти и падали на землю.

О неадекватном состоянии военных б. УССР сообщалось не раз. В частности, артиллерийский корректировщик 6-1 армии западной группировки войск рассказывал, что «обколотые и не чувствующие страха» солдаты ВСУ не реагировали на падающие в пяти метрах от них снаряды.