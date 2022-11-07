РИА Новости: солдаты 92-й бригады ВСУ идут в атаку под психотропами
Херсон, 7 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Под психотропными или наркотическими веществами идут в атаку солдаты 92-й бригады ВСУ на позиции ВС РФ в Херсонской области. Такое предположение сделал в интервью РИА Новости, выполняющий задачи на данном направлении российский военный.
«Мы неоднократно замечали, что, когда они пытаются атаковать наши позиции, они находятся под воздействием наркотических или психотропных веществ», — пояснил боец.
Он добавил, что их батальон ведет боевые действия именно против 92-й бригады ВСУ. Российский военный привел в пример одну из последних атак, которая произошла пару дней назад. На активную стрельбу из автомата они будто не реагировали, и только спустя некоторое время вдруг осознавали, что находятся при смерти и падали на землю.
О неадекватном состоянии военных б. УССР сообщалось не раз. В частности, артиллерийский корректировщик 6-1 армии западной группировки войск рассказывал, что «обколотые и не чувствующие страха» солдаты ВСУ не реагировали на падающие в пяти метрах от них снаряды.