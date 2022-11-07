Москва, , 10:34 — REGNUM Представители Демократической партии США, пытаясь оправдать свое грядущее поражение на выборах в Конгресс, начали вновь обвинять Россию во вмешательстве в этот процесс, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Конгресс США jacksonsun.com

«Демократы США начали объяснять свое поражение. «…» Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. Ничего нового. «…» [Президент США Джо] Байден и его товарищи по партии, скорее всего, потеряют большинство и в Сенате, и в Палате представителей», — отметил Володин.

По его словам, такая же история происходила в 2016 году, когда президентом США стал Дональд Трамп. Володин также подчеркнул, что неотъемлемой частью политики России является недопустимость вмешательства во внутренние дела других суверенных государств.

«Мы не вмешиваемся и к нам не позволим», — добавил он.

Выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября, на них будут избирать 435 членов Палаты представителей и треть Сената.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным газеты The New York Times, группа американских аналитиков пытается найти «российский след» в активности ряда аккаунтов в соцсетях, якобы способных повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс США.