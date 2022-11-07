Донецк, 7 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Российский солдат дважды отбросил от себя сброшенные на него гранаты ВСУ. Момент, где военнослужащий в одиночку отбил атаку противника, был снят с беспилотника. Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области Найденная граната

На кадрах запечатлен момент, где лежащий в окопе солдат дважды отбрасывает в сторону сброшенные на него сверху гранаты, которые взрываются спустя считанные секунды. Видео заканчивается после третьей неудачной попытки ВСУ.

6 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили до 200 боевиков ВСУ, попытавшихся атаковать позиции ВС России в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Харьковской области.