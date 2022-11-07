Москва, 7 ноября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Движение поездов Калужско-Рижской линии Московского метрополитена восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

«Движение на Калужско-Рижской линии (6) осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник интервалы движения поездов на северном участке этой линии были временно увеличены для проверки инфраструктуры.