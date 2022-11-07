Пекин, 7 ноября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Товарооборот России и Китая увеличился с января по октябрь текущего года на 33% в годовом исчислении, достигнув $153,938 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление Китайской Народной Республики (КНР).

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая

Согласно данным таможни, экспорт из Китая в Россию за этот период увеличился на 12,8% и составил около $59,596 млрд. Импорт товаров и услуг из России вырос на 49,9% — до $94,342 млрд.

1 ноября ИА REGNUM сообщало, что товарооборот между Россией и Ираном с января по август текущего года вырос в годовом исчислении на 36,4%, достигнув $3,3 млрд.