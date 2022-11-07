Сеул, , 08:58 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ходе встречи с министрами принес извинения за произошедшую в конце октября давку в центре Сеула, в результате которой погибли не менее 156 человек. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

«Не смею сравнивать себя с родителями, потерявшими своих детей, но как президент, которому следует защищать жизнь граждан и обеспечивать их безопасность, я испытываю скорбь. Прошу прощения у семей погибших, которые переживают неописуемую трагедию, и у страны, которая разделяет эту боль и горе», — сказал Юн Сок Ёль.

Президент Южной Кореи пообещал привлечь виновных к ответственности. Он также указал на необходимость улучшить меры безопасности для предотвращения подобных трагедий.

Трагедия произошла 29 октября во время фестиваля в Сеуле в честь празднования Хеллоуина. Из-за большого скопления людей образовалась давка. По последним данным, в результате инцидента погибли 156 человек, еще 151 человек пострадали. Среди погибших были иностранцы, в том числе девушки из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что тела двух погибших в этой трагедии россиянок доставили на пароме во Владивосток.