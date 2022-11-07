Нью-Йорк, США, 7 ноября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден едва не упал на сцене во время своего выступления в Нью-Йорке. Об этом сообщает британская газета-таблоид The Daily Mail.

Facebook.com/joebiden Джо Байден

Издание опубликовало кадры с предвыборного мероприятия, в котором принимал участие глава США в поддержку действующего губернатора Нью-Йорка Кэти Хокул. На кадрах запечатлен момент, как Байден, активно расхаживая по сцене, рассказывает о снижении стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей. В какой-то момент он наступает на некий предмет, лежащий на сцене, из-за которого едва и не потерял равновесие.

«Упс, наступил на… Хм… Оно черное. В любом случае», — прокомментировал ситуацию Байден, после чего продолжил речь.

6 ноября ИА REGNUM сообщало об очередном конфузе Байдена. В ходе обсуждения бюджета страны на выступлении в поддержку демократов в Филадельфии, он допустил комичную оговорку, сказав, что ему удалось в два раза сократить госдолг страны, хотя вообще-то речь шла о дефиците бюджета.