Донецк, 7 ноября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли здание Донецкой железной дороги (ДЖД) из американской системы залпового огня HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«По информации на 6:30 утра: обстрел здания управления ЖД в 3:10 утра, три снаряда РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении мэра.

Напомним, в ночь на 7 ноября боевики выпустили по Донецку не менее шести снарядов натовского калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, после удара ВСУ здание Донецкой железной дороги загорелось. Спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрела.