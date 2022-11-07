Москва, , 07:28 — REGNUM Компании Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase исключат из списка параллельного импорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Парфюмерия

В ведомстве заявили, что парфюмерно-косметические бренды заявили о готовности возобновить поставки своей продукции в Россию.

Планируется, что исключения для брендов вступят в силу через три месяца. У покупателей, которые уже приобрели товары этих брендов по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти их на территорию РФ.

В августе ИА REGNUM сообщало, что Минпромторг расширил список парфюмерно-косметической продукции, разрешенной для параллельного импорта в Россию

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