Вашингтон, 7 ноября, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Западные пользователи YouTube оказались удивлены ценами на продукты в России после восьми месяцев пребывания страны под санкциями.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонттер в магазине покупает продукты

Как пишет РИА Новости, множество комментариев появились под роликом австралийского блогера Travelling with Russell, приехавшего в Москву и показавшего атмосферу в магазинах.

Пользователь с ником Karen Brojakowski призналась, что у себя в США никогда не видела такого большого продуктового магазина с таким разнообразием, отметив при этом низкие цены.

«Все ваши цены низкие! Да, я бы сказала, что санкции США не наносят ущерба России, но, конечно, я уже давно это знаю», — пояснила она.

Еще один комментатор выразил восхищение качеством продуктов. Другой пользователь подчеркнул, что жители Европы поражены санкциями своих политиков, работающих в угоду интересов США.