Бывшая УССР, 7 ноября 2022, 06:21 — REGNUM В шести областях на территории бывшей УССР прозвучали ночью сирены воздушной тревоги. Об этом следует из данных на ресурсе «Карта воздушных тревог».
Сирены сработали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на подконтрольной киевскому режиму части Запорожья.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлялась 6 ноября в семи областях б. УССР.
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