Бывшая УССР, 7 ноября 2022, 06:21 — REGNUM В шести областях на территории бывшей УССР прозвучали ночью сирены воздушной тревоги. Об этом следует из данных на ресурсе «Карта воздушных тревог».

ВСУ
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Сирены сработали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на подконтрольной киевскому режиму части Запорожья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлялась 6 ноября в семи областях б. УССР.

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