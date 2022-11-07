Украина, 7 ноября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В шести областях на территории бывшей УССР прозвучали ночью сирены воздушной тревоги. Об этом следует из данных на ресурсе «Карта воздушных тревог».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Сирены сработали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской областях. Кроме того, воздушная тревога была объявлена на подконтрольной киевскому режиму части Запорожья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что воздушная тревога объявлялась 6 ноября в семи областях б. УССР.