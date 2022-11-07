София, 7 ноября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Находящиеся в Болгарии беженцы с территорий бывшей УССР возмутились условиями проживания в буферном центре, расположенном в Елхово.

Болгария

В эфире телеканала bTV беженцы пожаловались, что вынуждены жить в металлических бытовках. Группа состоит из 35 переселенцев. Многие из них недовольны питанием и условиями размещения.

«Ни лечь, ни встать, ни сесть — ничего», — возмутилась одна из женщин.

Другая беженка заявила, что испытывает шок, поскольку теперь не сможет вернуться обратно в страну, а в Болгарии ей просто нечего делать.

В свою очередь, местные власти обещают найти беженцам жилье в течение двух недель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии ожидают большого роста числа беженцев с территории б. УССР в ближайшие месяцы.