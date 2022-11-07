Пекин, , 05:54 — REGNUM Западным странам стоит правильно оценивать ситуацию и уступить России, обладающей межконтинентальными ракетами «Ярс», которые способны поражать цели в любом уголке земного шара. Об этом пишет автор статьи в китайской газете Baijiahao.

Ракетный комплекс Ярс в Калужской области Скриншот страницы ГТРК Калуга

Как отмечает обозреватель, противостоять «Ярсу» не сможет ни одна из существующих систем ПВО. Авторы особо подчеркивают характеристики ракеты, в частности, невероятную взрывную мощность, дальность стрельбы в 12 тысяч километров и максимальную скорость в 14 Махов.

«Западным странам стоит верно оценить ситуацию и отступить, даже если это будет трудно», — пишет автор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пуск ракеты «Ярс» в рамках тренировки стратегических сил сдерживания состоялся 26 октября.

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