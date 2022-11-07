Сеул, 7 ноября 2022, 05:25 — REGNUM Тела двух россиянок, погибших во время давки на Хэллоуин в Сеуле, доставили во Владивосток.
Как сообщает ТАСС, погибших гражданок РФ вернули на родину на пароме.
Трагедия произошла 29 октября во время фестиваля в Сеуле в честь празднования Хэллоуина. Из-за большого скопления людей образовалась давка. В результате погибли 156 человек, 151 человек получили ранения. Среди погибших оказалось 26 иностранцев, в том числе девушки из России.
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