Сеул, , 05:25 — REGNUM Тела двух россиянок, погибших во время давки на Хэллоуин в Сеуле, доставили во Владивосток.

Сеул

Как сообщает ТАСС, погибших гражданок РФ вернули на родину на пароме.

Трагедия произошла 29 октября во время фестиваля в Сеуле в честь празднования Хэллоуина. Из-за большого скопления людей образовалась давка. В результате погибли 156 человек, 151 человек получили ранения. Среди погибших оказалось 26 иностранцев, в том числе девушки из России.

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