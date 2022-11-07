Афины , 7 ноября, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Греческие спецслужбы следили за десятками известных политиков, членами их семей, а также известных личностей страны по указанию премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Как пишет издание Documento, в «списке Мицотакиса» оказалось 33 фамилии. В их числе — бывший глава правительства Антонис Самарас, действующий министр иностранных дел Никос Дендиас и другие члены кабмина Греции.

Прослушка телефонов велась при помощи программы Predator, которую ввезли в Грецию с Кипра.

По данным издания, политики, оказавшиеся в «списке Мицотакиса», утверждают, что не имеют доказательств слежки.