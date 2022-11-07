Донецк, 7 ноября 2022, 05:00 — REGNUM Здание управления железными дорогами оказалось охвачено пожаром после обстрела центра Донецка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что загорелись несколько этажей. Помещения здания получили серьезные повреждения.
В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.
Ранее представительство ДНР в СЦКК рассказало, что боевиками ВСУ по центру Донецку было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.
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