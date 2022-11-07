Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал свою цель после приобретения социальной сети Twitter.

Илон Маск Trevor cokley

На своей странице владелец компании заявил о желании сделать Twitter «источником самой точной информации».

Также миллиардер отметил, что после покупки соцсети количество пользователей на ресурсе значительно возросло.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники комитета по иностранным инвестициям в США намерены проверить покупку компании Twitter на возможное влияние на национальную безопасность.

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