Илон Маск назвал свою миссию в Twitter
Вашингтон, 7 ноября, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал свою цель после приобретения социальной сети Twitter.
Trevor cokley
Илон Маск
На своей странице владелец компании заявил о желании сделать Twitter «источником самой точной информации».
Также миллиардер отметил, что после покупки соцсети количество пользователей на ресурсе значительно возросло.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники комитета по иностранным инвестициям в США намерены проверить покупку компании Twitter на возможное влияние на национальную безопасность.