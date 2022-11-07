Вашингтон, 7 ноября, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал свою цель после приобретения социальной сети Twitter.

Trevor cokley Илон Маск

На своей странице владелец компании заявил о желании сделать Twitter «источником самой точной информации».

Также миллиардер отметил, что после покупки соцсети количество пользователей на ресурсе значительно возросло.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники комитета по иностранным инвестициям в США намерены проверить покупку компании Twitter на возможное влияние на национальную безопасность.